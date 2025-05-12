Нелегальний видобуток вапняку на суму понад ₴5 мільйонів: на Буковині поліцейські викрили трьох екозлочинців

Протиправну діяльність з мільйонами збитками підозрювані «замаскували» під виглядом прибирання та очищення шахти у Дністровському районі. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення.

Злочинні дії трьох нелегальних видобувачів корисних копалин загальнодержавного значення викрили та задокументували співробітники Слідчого управління ГУНП спільно з колегами СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 67-річний директор комунального підприємства на Буковині, будучи у злочинній змові з 50-річним керівником товариства з обмеженою відповідальністю організували «бізнес», пов’язаний з нелегальним видобутком корисних копалин з родовища пиляних вапняків у Дністровському районі.

До своєї протиправної діяльності буковинці залучили 42-річного підприємця, який підшукав працівників для видобутку з шахти родовища корисних копалини загальнодержавного значення та відповідав за реалізацію «товару».

Злочинну діяльність фігуранти замаскували під виглядом прибирання та очищення шахти, уклавши договори на виконання робіт, акти приймання-передачі виконаних робіт та купівлі-продажу.

Для незаконного видобутку та перевезення вапняку екозлочиннці використовували спеціальну техніку. Збут незаконно видобутого вапняку здійснювали юридичним підприємцям та приватним особам.

Не маючи спеціального дозволу та повноважень, підозрювані здійснили самовільне видобування понад 2500 м. кубічних вапняку, завдавши державі понад 5 мільйонів 100 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили трьом фігурантам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вилучили речові докази. У кримінальному провадженні призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.

Буковинські правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи з метою виявлення порушників у сфері злочинів проти довкілля.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області