Нелюдям які погрожуючи ножом, по черзі зґвалтували пенсіонерку дали по 9 років позбавлення волі

Засуджено мешканця Василівського району та його неповнолітнього спільника за скоєння зґвалтування та інших злочинівПро це йдеться в повідомленні прес-служби Василівської окружної прокуратури.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Василівської окружної прокуратури двох мешканців м. Кам’янка-Дніпровська Василівського району, один з яких неповнолітній, визнано винними у скоєнні зґвалтування, вчиненого групою осіб відносно особи похилого віку (ч. 3 ст. 152 КК України), а останнього, ще й у схилянні особи до вживання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 315 КК України) та примушуванні особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою (ч. 1 ст. 154 КК України).

Прокурори в суді довели, що у січні 2020 року близько другої години ночі троє хлопців у віці від 14 до 19 років, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, потрапили до будинку 69-річної жінки. У подальшому обвинувачені із застосуванням фізичного насильства, погрожуючи ножом, по черзі зґвалтували пенсіонерку. Не зупинившись на скоєному, один із хлопців, погрожуючи фізичним насильством, примусив їх 14-річного знайомого теж вчинити щодо жінки дії сексуального характеру.

Суд призначив обом обвинуваченим покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

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