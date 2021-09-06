Немецкие чинуши требовали от Украины миллионы евро в пользу фирмы с коррупционным прошлым

Офис сомнительной фирмы из Мюнхена под названием Varex не имеет ни сайта, ни телефонов, ни вывесок. При этом среди ее лоббистов — высокопоставленные немецкие чиновники.

Немецкие чиновники требовали от Украины миллионы евро в пользу мюнхенской компании Varex, которая имеет весьма сомнительную репутацию.

Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и «Схем».

Журналисты узнали, что офис Varex не имеет ни сайта, ни телефонов, ни вывесок. Более того, там работает только три человека. При этом среди лоббистов Varex – федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, два государственных секретаря парламента в его министерстве, по меньшей мере один нынешний и один бывший член Бундестага от Христианско-демократического союза. Имея власть, они в течение последних лет давят на Украину, чтобы она вернула Varex давний долг, который якобы тянется еще с 90-х годов, утверждают журналисты.

«Даже федеральная канцелярия приняла участие в этом», – пишут авторы расследования.

В Varex говорят, что в 1991 году их компания подписала контракт с Украиной о поставках аппаратов компьютерной томографии производства Siemens. Технику передали, но украинская сторона якобы недоплатила 40 миллионов евро. И в последние годы владелец фирмы Норберт Петерс решил поднять вопрос о взыскании долга.

Но журналисты утверждают, что за Varex еще с начала 90-х годов тянется коррупционный шлейф. Тогда украинские власти якобы намеревались выкупить у Varex долю уставного капитала. Но позже, напоминают журналисты «Схем», созданная в Раде парламентская следственная комиссия установила, что после перечисления 12 миллионов немецких марок на счета Varex ее директор Норберт Петерс перевел эти суммы на валютные счета граждан Украины, открытые в иностранных банках. Одним из счетов, пишет Der Spiegel, пользовалась семья тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука

По данным Der Spiegel, в 2018 году министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер написал письмо украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману, которое «напоминало мягкую угрозу» и касалось именно возврата долга для Varex. При этом немецкие политики продолжили делать это и при власти президента Владимира Зеленского.

«Сумму, которую Varex хочет получить от Украины, можно сравнить с бюджетом Министерства аграрной политики Украины. Но она настолько незначительная для Германии, что не объясняет, почему федеральное правительство давило на Киев с такой силой», — отмечают авторы расследования.

Журналисты установили, что сейчас в деле Varex посредником, который использует старые контакты для организации встреч между Киевом и Берлином, выступает адвокат Карл-Георг Вельман. В свое время он предлагал создать «Агентство модернизации Украины» вместе с обвиненным в коррупции официальными органами США украинским олигархом Дмитрием Фирташем. Он отрицает такие обвинения и оспаривает экстрадицию из Австрии в США.

Интересно, что ранее компанию возглавляло немало выходцев из Советского Союза. Среди них был, в частности, предприниматель из Москвы – руководитель «Комитета ветеранов спецслужб», который находится на пенсии в звании генерал-майора ФСБ. // УНИАН