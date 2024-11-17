Неодноразово судимий запоріжець вчиняв домашнє насильство відносно сестри

Спільний побут близьких родичів вже не раз закінчувався конфліктами. Неодноразово судимий запоріжець бив та ображав жінку. Не зупинив його і вирок суду та вже призначене покарання. Чоловік укотре накинувся з кулаками на свою жертву та зламав їй плече. Найближчі три роки він проведе за гратами.

60-річний житель Хортицького району неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Чоловік неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Після звільнення він не працевлаштовувався, зловживав алкоголем та знущався над сестрою. 66-річна жінка зверталась за допомогою до працівників поліції, які притягували аб’юзера до відповідальності.

Так, влітку цього року між родичами виник черговий конфлікт. Брат накинувся на сестру з кулаками. Жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а її кривдник – обвинувальний акт. Суд розглянув докази, зібрані слідчим в ході розслідування та визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику присудили два роки позбавлення волі.

Поки вирок суду не набрав законної сили, 3 листопада, фігурант знов вчинив сварку з сестрою та застосував фізичну силу. Цей конфлікт завершився для потерпілої переламом плеча та госпіталізацією.

8 листопада за умисне спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Невдовзі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом поліцейські скерують до суду.

Відділ комунікації поліції Запорізької області