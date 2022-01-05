Неповнолітній зловмисник обікрав аптеку та школу у Ковельському районі

Загальна сума завданих збитків становить близько 13 тисяч гривень. За скоєне крадію загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Крадіжка з аптеки у селі Самари трапилась у ніч з 31 грудня на 1 січня. В приміщення закладу зловмисник проник, пошкодивши вхідні двері. Звідти він викрав 10 тисяч гривень.

На місці події поліцейські ретельно зібрали усі речові докази та допитали свідків. Зловмисника встановили співробітники кримінальної поліції. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець.

Згодом з’ясувалося, що напередодні хлопець скоїв ще одну крадіжку – з місцевої школи. Туди він потрапив через вікно, далі, зламавши двері до кабінету директора, — поцупив 3 тисячі гривень із сейфу, що там знаходився.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Наразі триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області