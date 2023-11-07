Неповнолітнього водія, який збив на смерть дитину, арештували на 30 діб

17-річний водій підозрюється у смертельній ДТП, що сталася 5 листопада в місті Шпола. В ній загинув 9-річний хлопчик та отримала ушкодження 11-річна дівчинка.

Неповнолітнього кермувальника затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Сьогодні суд задовольнив клопотання слідчих та прокурорів.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на тридцять діб без права внесення застави.

Досудове розслідування, яке розпочато за ч. 2 ст. 286 КК України, триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області