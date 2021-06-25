Неповнолітнього закарпатця засуджено до 10 років ув’язнення за зґвалтування малолітньої дитини

За доводами ювенального прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури Іршавським районним судом постановлено вирок стосовно неповнолітнього закарпатця за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений у вересні минулого року вчинив дії сексуального характеру стосовно потерпілої, що не досягла 14 років. Трапилося це на території пасовища між населеними пунктами с. Осій і с. Білки.

Під час досудового розслідування та судового розгляду обвинуваченому обирався безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вступ вироку в законну силу очікується, триває час на апеляційне оскарження.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури