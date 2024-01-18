Неповнолітнього жителя Одещини засуджено за скоєну ним ДТП зі смертельними наслідками

Юнака позбавили волі та права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, автопригода сталася наприкінці травня минулого року у селі Гвоздавка Друга Зеленогірської ОТГ.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що 16-річний водій мотоцикла, рухаючись у темну пору доби населеним пунктом з 14-річним пасажиром, при виїзді на заокруглену ділянку дороги не зменшив швидкість руху, втратив контроль над двоколісником, виїхав з дороги, потрапив за паркан приватного домоволодіння та зіткнувся з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди молодший за віком хлопець отримав численні тілесні ушкодження, від яких помер в кареті швидкої допомоги.

Перевірка керманича на стан сп’яніння показала, що він був п’яний. Крім того, підліток не мав посвідчення водія.

Після довготривалих експертиз та зібрання достатніх доказів слідчі висунули водієві мотоцикла обвинувачення за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинили смерть потерпілого.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і шість місяців. Також його позбавили права керувати транспортними засобами строком на п`ять років. Крім того, засуджений повинен відшкодувати матеріальні і моральні збитки батькам загиблого.

Подільське районне управління поліції Одещини