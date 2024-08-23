Неповнолітнього жителя Одеського району травмовано внаслідок вибуху боєприпаса

Хлопець госпіталізований у важкому стані.

Подія сталася вчора, 22 серпня, в одному з сіл Нерубайської громади. Попередньо поліцейські встановили, що днем раніше підліток знайшов вибухонебезпечні предмети, приніс додому та залишив у підсобному приміщенні. А вчора ввечері почав розбирати їх і один із предметів вибухнув.

Унаслідок вибуху юнак отримав мінно-вибухові травми, політравму, закриту черепно-мозкову травму, тяжкі травми рук.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції. З домоволодіння правоохоронці вилучили знайдені хлопцем предмети, зокрема фрагменти ймовірно артилерійського снаряду.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. В рамках провадження призначені експертизи. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

Вкотре закликаємо громадян не чіпати небезпечні знахідки, а повідомляти про них на спецлінії Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером 101 або Національної поліції за номером 102. Також просимо батьків контролювати дозвілля дітей і навчати їх правил безпеки життєдіяльності.

Відділ комунікації поліції Одеської області