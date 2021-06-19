Зухвалий злочин, вчинений стосовно 16-річної дівчини, – другому підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою

За апеляційною скаргою Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури на ухвалу слідчого судді Комсомольського міського суду колегією суддів Полтавського апеляційного суду 20-річному жителю Кременчуцького району змінено запобіжний захід з домашнього арешту (з 22.00 до 6.00 години) на тримання під вартою.

Юнак підозрюється у ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої, втягненні неповнолітнього в злочинну діяльність та підбуренні до вчинення дій сексуального характеру (ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 КК України). Інший фігурант справи – 15-річний хлопець підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Він перебуває під вартою із 7 травня.

Нагадаємо, йдеться про подію, що сталася 30 квітня цього року вночі в одному із сіл Кременчуцького району. Неповнолітня дівчина відпочивала разом зі знайомими, уранці її тіло на узбіччі дороги неподалік села виявили перехожі та повідомили правоохоронців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури