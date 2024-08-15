Неповнолітню полтавку ушпиталили з алкогольним отруєнням: поліція встановлює обставини

14 серпня поліція отримала повідомлення від медиків про алкогольне отруєння 14-річної дівчини. Перехожі викликали швидку на одну із зупинок громадського транспорту в Подільському районі Полтави, де неповнолітній стало зле.

Її стан лікарі оцінили як тяжкий. Нині вона продовжує лікування.

Ювенальна превенція проводить перевірку, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Поліція закликає батьків уважно стежити за дозвіллям дітей та наголошувати на шкоді алкоголю й тютюну для їх здоров’я.

Власним прикладом заохочуйте молоде покоління до здорового способу життя!

Також нагадуємо працівникам торгівлі та громадського харчування, що продаж алкоголю неповнолітнім суворо заборонено законодавством України. За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність (у випадку настання тяжких наслідків).

Так за продаж алкоголю або тютюнових виробів неповнолітнім передбачений штраф від 6 800 до 13 600 гривень (ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У разі повторного порушення штраф може бути збільшений, а ліцензію на торгівлю алкоголем анульовано.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУПї)