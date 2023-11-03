Неприязнь розлученого подружжя закінчилася трагічно – на Житомирщині жінку ув’язнили на 11 років за жорстоке вбивство

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури громадянку визнано винною у скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст.115 КК України).

ЇЇ засуджено до 11 років позбавлення волі та сплати 400 тис. грн заподіяної моральної шкоди.

Прокурор у суді довів, що мешканка Житомира у листопаді 2017 року скоїла жорстоке вбивство свого колишнього чоловіка.

Подружжя було розлучене, але мало невирішені проблеми, у тому числі майнового характеру. І хоча жінка проживала з новим співмешканцем у Житомирі, все ж навідувалася до колишнього чоловіка, у приміське село.

Того разу вона приїхала з малолітньою донькою. Однак присутність дитини не застерегла від трагічного конфлікту між дорослими. Вранці, біля 8.00 год, на ґрунті раптово виниклої неприязні, засуджена зайшла до кімнати чоловіка та тричі вистрілили у нього з вогнепальної зброї. Потім електричною праскою заподіяла йому численних побоїв, після чого на обличчя накинула подушку, щоб перекрити дихання.

Потерпілий намагався врятуватися, кликав на допомогу через відкрите вікно. Зрештою, йому вдалося вирватися у двір, зателефонувати друзям та попросити про допомогу. Однак від численних жорстоких поранень і травмувань 45-річний чоловік помер у лікарні того ж дня.

Свою вину засуджена не визнала.

За рішенням суду, жінку взяли під варту відразу після проголошення вироку.

Наразі триває апеляційний термін, під час якого вирок може бути оскаржений.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури