Нерухомість та раритетні авто замість дров для військових: оголошено про підозру 8 членам злочинної організації, які привласнили ₴90 млн.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 8 особам – учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.

Встановлено, що до складу злочинної організації входили керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ, колишні керівники КЕУ та фізичні особи-підприємці.

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань та прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ викрили згаданих осіб у зловживанні службовим становищем та заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами.

При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ.

Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на купівлю 13 автомобілів, 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі – понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та 2 радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102».

Детективи БЕБ на підставі зібраних доказів оголосили підозри вісьмом учасникам злочинної організації, за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Оперативне супроводження здійснюють співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора України.

Бюро економічної безпеки України