Несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу клієнтів та привласнення коштів – на Буковині підозрюють ексспівробітника держбанку

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури колишньому завідувачу сектору одного з державних банків повідомлено про підозру в несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, а також у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи банку, змінював фінансові номери клієнтів на свій особистий. Це дозволяло йому отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу та перераховувати кошти на власні рахунки.

За такою схемою він незаконно втручався у 16 банківських рахунків. Сума привласнених коштів перевищує 240 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування підозрюваний повністю відшкодував збитки, завдані державному банку.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП Нацполіції та ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура