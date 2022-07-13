Несанкціонований віддалений доступ до ресурсів судової системи – підозрюється колишній високопосадовець

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику Генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, який організував несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів судової системи (ч. 1 ст. 361 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, на момент вчинення злочину підозрюваний здійснював повноваження виконувача обов’язків Генерального директора ДП «Інформаційні судові системи». Вказане підприємство підпорядковується Державній судовій адміністрації України (ДСА) та забезпечує, у тому числі, створення та функціонування «Єдиного державного реєстру судових рішень».

Під час планових робіт з модернизації програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи суду посадовець надав третім особам несанкціонований віддалений доступ до її мережевого обладнання, яке використовується для функціонування електронних сервісів судової системи: електронної пошти, Єдиного реєстру судових рішень, колл-центру тощо.

В результаті несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем було порушено встановлений порядок маршрутизації інформації, а також спотворено процес її обробки.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які можуть бути до нього причетними.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження ДКІБ СБ України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура