Нещадно побив товариша, якого знайшли наступного дня біля амбулаторії: поліцейські затримали зловмисника

Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Вранці біля медичного закладу в одному з сіл Зеленогірської територіальної громади, місцева мешканка виявила чоловіка без ознак життя і повідомила на спецлінію «102». Того ж дня поліцейські встановили особу небіжчика та обставини його смерті.

46-річний місцевий мешканець разом зі своїм 42-річним односельцем прийшли в гості до свого товариша, де втрьох вживали алкогольні напої. Під час застілля гості почали між собою сваритися, молодший за віком чоловік став бити старшого. Зусилля господаря зупинити зловмисника були марними. Останній вгамувався, коли потерпілий знепритомнів, після чого він відволок його до медичного пункту, що розташований поряд, де і покинув, а сам утік.

Тіло небіжчика поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, чоловік помер від численних травм, що спричинили шок.

Того ж дня поліцейські розшукали на околиці села правопорушника. У нього вилучили речові докази, що становлять інтерес для слідства. Чоловік у всьому зізнався, нарікаючи на алкоголь.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Суд задовольнив клопотання поліцейських та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Подільське районне управління поліції Одещини