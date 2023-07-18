Несплата майже ₴700 тис. штрафів – начальника регіонального відділу Укртрансбезпеки підозрюють у зловживанні службовим становищем

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури начальнику одного з відділів у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За клопотанням слідчого і прокурора особу відсторонено від посади та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, посадовець упродовж січня-вересня 2022 року не направив до виконавчої служби понад 40 постанов, винесених щодо підприємства з Кременчука, яке займається перевезенням нафтопродуктів.

Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло майже 700 тис. грн – загальна сума адміністративно-господарських штрафів, накладених на підприємство.

Наразі вказані кошти підприємством відшкодовані до бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Слідчі дії здійснюються ТУ ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід – УСБУ в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури