Нетверезий водій «вбив» свого пасажира. На Донеччині розпочато розслідування за двома фактами смертельних ДТП (фото)

У Маріуполі поліцейські затримали водія автомобіля «ВАЗ 2106», який у стані алкогольного сп’яніння врізався в перешкоду та спричинив загибель пасажира. Інша аварія унесла життя жінки-пішохода поблизу Слов’янська.

Упродовж доби на Донеччині сталося дві смертельні автопригоди. Учора, 10 грудня, о 19:56 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у Слов’янській громаді автомобіль «Mitsubishi Lancer X» під керуванням 21-річного чоловіка збив пішохода. Жінка, яка перетинала проїжджу частину, отримала несумісні з життям травми. Постраждалою є 48-річна мешканка села Карпівка Слов’янської ТГ.

Поліцейські встановлюють повні обставини події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортним засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Сьогодні, 11 грудня, приблизно о 05:30 на вул. Велика Морська в Маріуполі водій автомобіля «ВАЗ 2106» не впорався з керуванням і скоїв наїзд на бордюрний камінь.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 24-річний пасажир авто, водій – не постраждав.

За результатами медичного обстеження на момент аварії чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці працювали слідчі обласного главку, судмедексперт, патрульні та криміналістична лабораторія. Для документування ДТП криміналістами було застосовано квадрокоптер.

Поліцією розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Винуватцю ДТП загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Донецької області