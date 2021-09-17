Нетверезому водію, який намагався підкупити поліцейських, загрожує до 4-х років тюрми

Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння, житель Тульчинського району запропонував працівникам групи реагування патрульної поліції 3 000 гривень.

Тепер правопорушнику, крім адміністративної, доведеться нести і кримінальну відповідальність. За пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачено покарання – до 4 років позбавлення волі.

16 вересня під час несення служби у селі Холодівка інспектори групи реагування патрульної поліції Тульчинського районного відділу поліції за Порушення правил дорожнього руху зупинили водія «ВАЗу». Під час спілкування з водієм інспектори запідозрили, що він знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Підозри поліцейських підтвердило медичне освідування, за висновком якого рівень алкоголю в крові водія становив 2,18 проміле. За нескладання протоколу, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Для документування злочину, інспектори викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Крім адміністративної, чоловікові доведеться нести кримінальну відповідальність відповідно до ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), за що передбачено до 4 років позбавлення волі. Слідством розпочато кримінальне провадження.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення передбачено до 4 років позбавлення волі.

Також на правопорушника поліцейські склали протокол за ст.130 КУпАП України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Відділ комунікації поліції Вінницької області