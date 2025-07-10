Нетверезим скоїв ДТП та намагався перекласти відповідальність на дружину – полтавця засуджено на 6 років

Мешканця Полтави визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілому (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

За публічного обвинувачення прокурорів Полтавської окружної прокуратури водія засуджено на 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом також на 6 років.

Йдеться про ДТП, що сталася 23 грудня 2022 року в Полтаві.

У суді прокурори довели, що водій кермував автомобілем нетверезим і скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу. Унаслідок ДТП пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Проте полтавець не надав допомогу потерпілому, а зник із місця події. Через кілька годин його затримали.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік не визнав. Він намагався переконати слідство, що за кермом автомобіля перебувала його дружина. Однак під час слідчого експерименту правоохоронці встановили, що жінка не володіє навіть базовими навичками керування транспортним засобом. Окрім цього, вину полтавця підтверджено автотранспортною, автотехнічною, судово-медичною та іншими експертизами.

Наразі триває час на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури