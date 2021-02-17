Неуважність комунальників та привласнення коштів директором фірми-підрядника: повідомлено про підозру трьом особам

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень двом посадовими особами комунального підприємства Харківської міської ради, а саме службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 367 КК України), також повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомила в.о. керівника місцевої прокуратури Шевцова Катерина, у 2018-2019 роках між одним із комунальних підприємств Харківської міської ради та підрядною організацією укладено два договори щодо поставки бензину на загальну суму 70 млн. грн.

Шляхом зловживання своїм службовим становищем, керівник підрядної компанії підробляв товарно-транспортні накладні та привласнював кошти виділені комунальним підприємством на поставку палива. По документації бензовози привозили бензин на підприємство, але фактично поставки палива не відбувалося.

Заступник начальника комунального підприємства та начальник дільниці цієї установи неналежно виконуючи свої службові обов’язки не перевірили відповідність поставки палива, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму понад 900 тис. грн.

Максимальна санкція статті для двох працівників комунального підприємства передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Щодо директора підрядної організації, максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого відділу Харківського районного управлянні поліції № 3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури