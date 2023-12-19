Невдячний гість: в суді довели вину чоловіка, який обкрадав літню жінку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка в несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий харків’янин протягом січня-лютого цього року обкрадав літню жінку, в квартирі якої тимчасово мешкав.

Жінка звернулась до «квартиранта» з проханням допомогти з оплатою комунальних послуг через мобільний додаток банку. Зловмисник вирішив скористатися цією можливістю і, отримавши доступ до рахунку жінки, переказав гроші з її банківської картки на свою. Потерпіла не одразу помітила «зникнення» частини грошей з рахунку, тому навіть після цього ще декілька разів зверталась за допомогою до чоловіка, тож він з певною періодичністю переказував кошти на власний рахунок.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину частково. За його версією, крадіжку він не вчиняв, а його дії слід кваліфікувати як шахрайство.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань чоловіку призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура