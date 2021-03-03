Невідомі від імені керівників столичної прокуратури розсилають листи з вірусом

Сьогодні, з 9 ранку, під виглядом запиту від імені заступника керівника Київської міської прокуратури Вдовиченко М.С. та начебто надісланим із електронної пошти Київської міської прокуратури — «zapros@kyiv.gp.gov.ua», невідомими особами здійснюється розсилка двох архівних файлів, заражених вірусом.

Прохання ні в якому разі не відкривати подібні листи — вони містять шкідливі прикріплені файли. А в разі отримання відправлення, негайно їх видаляти.

Київською міською прокуратурою вживаються заходи для усунення проблеми. Дякуємо за розуміння.

Станом на 10:30 спам-розсилка продовжує надходити вже від імені інших керівників Київської міської прокуратури. Будьте уважні, не відкривайте шкідливі відправлення!

Київська міська прокуратура