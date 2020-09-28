Невиконання судового рішення службовими особами КП «Благоустрій»: розпочато кримінальне провадження

Харківською місцевою прокуратурою №3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного невиконання службовими особами КП «Благоустрій» судових рішень про накладення на порушників адміністративних стягнень у вигляді суспільно корисних робіт (ч.2 ст.382 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради КП «Благоустрій» включено до переліку підприємств, на яких порушники мають відбувати адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Органами прокуратури на адресу підприємства неодноразово направлялись листи щодо вжиття заходів до організації виконання вищевказаних рішень, однак службовими особами жодних дієвих заходів не вжито. Внаслідок цього судові рішення стосовно понад 20 осіб протягом 2020 року не виконано. Зазначені рішення постановлено за результатами розгляду справ щодо несплати аліментів на утримання дітей.

Досудове розслідування здійснює Немишлянський ВП ГУНП в Харківській області. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури