Невмируще крадівництво: ініційовано службове розслідування у якомусь фантастичному «інституті модернізації змісту освіти»

Міністерство освіти і науки України заявило, що ініціює службове розслідування щодо закупівлі Інститутом модернізації змісту освіти підручників за завищеною ціною.

Як ідеться в дописі Міносвіти у фейсбуці, Інститут модернізації змісту освіти уповноважений організовувати експертизу і закупівлю підручників, а натомість уклав угоду на їхнє придбання за завищеною вартістю.

“Інститут модернізації змісту освіти — окрема юридична особа, що займається організацією конкурсу та закупівлею підручників і посібників для шкіл”, – додали в міністерстві.

МОН пообіцяло оприлюднити результати службового розслідування.