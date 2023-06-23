Невиконання обов’язків по догляду за дитиною — судитимуть батька неповнолітнього, який спричинив смертельну ДТП у Харкові

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків.

Так, 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулось зіткнення автомобіля «Chevrolet Aveo», яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля «Infiniti» під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля «Chevrolet Aveo» загинув на місці, троє пасажирів «Infiniti» отримали тілесні ушкодження.

Справу щодо батька неповнолітнього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Нині мати переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Cанкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Харківська обласна прокуратура