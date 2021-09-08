Незаконна передача у власність земель лісогосподарського призначення вартістю майже ₴13 млн.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова подано позови до суду до громадян, яким передано у власність земельні ділянки, Харківської міської ради про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсними державних актів на право власності на землю та повернення земельних ділянок загальною вартістю майже 13 млн грн.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що рішенням 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про передачу у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок» №167/08 від 20.06.2008 та №253/07 від 21.11.2007 громадянам надано у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд земельні ділянки лісогосподарського призначення по вул. Лісовій у м. Харкові.

Вказані земельні ділянки знаходяться в межах земель лісогосподарського призначення ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція». На вказані землі розповсюджується особливий порядок їх використання та надання їх у користування.

Крім того, на час виникнення спірних відносин діяло розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками» №610-р від 10.04.2008, яким встановлено заборону на вилучення лісових земельних ділянок, їх передачу у власність та оренду зі зміною цільового призначення.

Таким чином, земельні ділянки, що передані у приватну власність відносяться до земель державної власності лісогосподарського призначення, перебувають у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства та згода на їх вилучення державою не надавалась, а розпорядження такими землями не відноситься до повноважень органу місцевого самоврядування, тобто Харківської міської ради.

Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою до Київського районного суду м. Харкова позовів про визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсними державних актів на право власності на землю та повернення земельних ділянок загальною вартістю майже 13 млн грн.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури