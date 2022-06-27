Незаконна передача земель на Харківщині у приватну власність і збитки майже на ₴350 тис.: підозрюється посадовець

За процесуального керівництва прокурорів Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому т.в.о. голови Вовчанської районної державної адміністрації за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець, тимчасово виконуючи повноваження голови Вовчанської районної державної адміністрації, у період з жовтня 2020 року по січень 2021 року надав дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення 13 земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва. У подальшому, будучи обізнаним про те, що процес погодження і затвердження документації із землеустрою у встановленому Земельним кодексом України порядку ще не завершений, посадовець забезпечив виготовлення розпоряджень із завідомо недостовірними відомостями. Ці документи підозрюваний підписав та скріпив гербовою печаткою РДА.

На підставі підроблених розпоряджень землі держави опинились «у руках» приватних власників, а державі завдано збитків майже на 350 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Харківська обласна прокуратура