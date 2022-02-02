Незаконна перереєстрація майна на ₴8,7 млн. – в Івано-Франківську судитимуть держреєстратора

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за зловживання повноваженнями та несанкціоновану зміну права власності на нерухоме майно вартістю 8,7 млн грн (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, реєстратор, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом, безпідставно й несанкціоновано припинив право власності суб’єкта господарювання на промислове та складські приміщення в Івано-Франківській територіальній громаді. В подальшому він, зловживаючи своїми повноваженнями, зареєстрував майновий комплекс за іншим власником.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Івано-Франківським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в області за матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури