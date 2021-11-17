Незаконна порубка дерев зі збитками на суму майже ₴200 тис. – повідомлено про підозру двом «чорним лісорубам»
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконної порубки лісу, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що 45-річний та 58-річний чоловіки вирубували на території лісосмуги в Ізюмському районі Харківської області дерева, серед яких акації та ясені.
Сума збитків, завданих державі, складає майже 200 тис. грн.
Наразі двом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet