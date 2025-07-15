Незаконна приватизація 86 га землі вартістю майже ₴8 млн – на Полтавщині судитимуть двох держреєстраторів

Прокурори Миргородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох державних реєстраторів центру надання адміністративних послуг населенню виконавчого комітету сільської ради з Кременчуцького району.

Через протиправні дії жінок 14 земельних ділянок вибули з комунальної власності Шишацької територіальної громади у власність місцевого приватного підприємства.

Слідством встановлено, що одна з обвинувачених у 2021 році незаконно зареєструвала право власності за приватним підприємством на 6 земельних ділянок. Інша скоїла аналогічні дії у 2023 році щодо 8 земельних ділянок.

Загальна площа земель 86 га, вартість – майже 8 млн гривень.

З метою повернення земельних ділянок у власність Шишацької територіальної громади прокурорами до приватного підприємства заявлено цивільні позови.

Жінкам інкримінують зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді, та несанкціоновану зміну інформації особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст.362 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури