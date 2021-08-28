Незаконна реєстрація нерухомого майна зі збитками майже 2,5 млн грн – судитимуть державного реєстратора

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом зловживання службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора однієї із сільських рад Богодухівського району Харківської області, бажаючи отримати грошову винагороду, без наявності правовстановлюючих документів, вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме збільшив площу приміщення та зареєстрував за жінкою право власності на нежитлові приміщення загальною площею майже 170 кв. м в житловому будинку.

Своїми діями реєстратор вчинив незаконне вибуття приміщень, які перебувають у власності територіальної громади міста Харкова, та завдав збитків майже на 1 млн грн.

Крім того, у 2020 році з аналогічних обставин державний реєстратор зареєстрував за чоловіком право власності на нерухоме майно, яке перебуває у власності Міністерства культури України, загальною площею понад 500 кв. м та вартістю майже 1,5 млн грн.

27 серпня 2021 року окружною прокуратурою направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно державного реєстратора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури