Незаконна реєстрація права власності на нерухомість вартістю понад ₴600 тис. — колишньому держреєстратору повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чугуївської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому державному реєстратору за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив в.о. керівника місцевої прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до державного реєстратора звернувся представник однієї із банківських установ із заявою про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану у м. Харків. Щодо цієї квартири між фізичною особою та банківською установою укладено іпотечний договір.

Незважаючи на підстави для відмови у проведенні державної реєстрації прав, у т.ч. встановленої Законом України «Про мораторій на стягнення майна громадянина України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» заборони на відчуження іпотечного майна, державний реєстратор здійснив реєстрацію прав на нежитлові приміщення за установою банку. Таким чином він протиправно позбавив громадянина права власності, чим завдав матеріальну шкоду на суму понад 600 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 (м. Зміїв) Чугуївського районного управління поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури