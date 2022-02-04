Незаконна реєстрація права власності на нежитлові приміщення вартістю понад ₴3 млн. – судитимуть державного реєстратора

Білоцерківською окружною прокуратурою Київської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактами зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги та шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що державний реєстратор у травні 2018 року зареєстрував за громадянином права власності на нежитлові приміщення, розташовані в місті Біла Церква Київської області.

Обвинувачений достовірно знаючи про неправдивість відомостей, зазначених у наданих документах, та про відсутність у нього відповідних правовстановлюючих документів на нерухоме майно, провів реєстраційні дії.

Внаслідок цього інтересам територіальної громади в особі Київської обласної ради завдано шкоди на суму понад 3 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура