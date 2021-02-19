Незаконна трансляція телеканалів зі збитками на ₴2 млн. – на Сумщині підозрюють депутата та підприємця

Керівник Сумської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Садівської сільської ради, який у змові з підприємцем незаконно розповсюджував програми мовлення та інформацію з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 176 та ч. 2 ст. 361-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані, діючи за попередньою змовою, без отримання відповідної ліцензії придбали та в будівлі сільської ради розмістили обладнання для здійснення ретрансляції телевізійних програм мовлення, об’єднавши його в єдину багатоканальну мережу.

У подальшому, без укладення відповідних договорів із правовласниками телеканалів, упродовж майже 3 років вони здійснювали незаконне розповсюдження програм мовлення місцевим мешканцям за щомісячну абонентську плату. Також підозрювані без дозволу власників інформаційної системи надавали доступ до закодованих платних телеканалів за окрему плату.

Відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, протиправними діями підозрюваних власникам телеканалів спричинено матеріальну шкоду на загальну суму майже 2 млн грн.

Незаконну діяльність осіб припинено співробітниками Служби безпеки України в Сумській області та слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури