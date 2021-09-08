Незаконна вирубка дерев — прокуратура домоглась відшкодування понад 7 млн. завданих збитків

Господарським судом Харківської області задоволено позов Харківської місцевої прокуратури №1 (наразі — Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова) в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області про стягнення шкоди, заподіяної незаконною вирубкою дерев.

За результатами перевірки, проведеної Державною екологічною інспекцією в Харківській області, виявлено факт незаконної вирубки дерев на території державного підприємства «Гутянське лісове господарство».

Встановлено, що у 2019 році на території вказаного лісгоспу без відповідних на те підстав зрубано понад 750 дерев, що є порушенням норм чинного законодавства, зокрема Лісового кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ».

Сума шкоди, завданої державі, складає понад 7 млн грн.

Зазначені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено в повному обсязі.

Після набрання рішенням суду законної сили зазначена сума підлягає надходженню до місцевих бюджетів відповідних сільських рад.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури