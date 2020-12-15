Незаконне переправлення через держкордон України та нелегальні пасажирські перевезення через РФ — чоловіку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дергачівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Як повідомив в. о. керівника місцевої прокуратури Спартак Борисенко, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець окупованої частини Луганської області організував незаконне переправлення осіб на власному мікроавтобусі «Mercedes» з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію.

Зазначений чоловік у телефонному режимі повідомляв особам, які бажали виїхати з м. Ровеньки, тобто тимчасово непідконтрольної території, до смт Мілове, про можливість перетнути державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. У подальшому мікроавтобуси з пасажирами прямували до Харкова.

Організатора викрито під час переправлення шістьох осіб через державний кордон України. У ході проведених обшуків вилучено десятки банківських карток державного банку України з інформацією про пін-коди та залишки сум на рахунках.

Стосовно зазначених шести пасажирів співробітниками Державної прикордонної служби України складено протоколи про адміністративне правопорушення, а саме порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2 КУпАП).

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури