Незаконне переправлення через кордон ухилянтів та продаж для ЗСУ неіснуючих авто – у Житомирі викрито шахрайські схеми

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організаторці інкримінують також заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, протиправну схему організувала неодноразово судима мешканка Київщини. До неї залучила спільників, серед яких житель Житомира.

Підозрювані підшукували охочих виїхати за кордон для уникнення призову до Збройних Сил України. Пропонували їм оформлення непридатності до служби. Від ухилянта були потрібні паспорт та військовий квиток.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних після одержання «гонорару» на суму 4 тис. доларів США спільником-помічником. Вилучили готівку, банківські картки, телефони та два автомобілі.

У ході розслідування встановлено, що підозрювана організувала шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для ЗСУ. Вона пообіцяла військовослужбовцю придбати за кордоном автівку для потреб захисників, за умови часткової передоплати. Однак після одержання через посередника 5 тис. доларів США авансу припинила будь-яке спілкування.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення грошової застави.

Протиправну діяльність викрито спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Житомирській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури