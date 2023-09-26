Незаконне переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів – на Київщині викрито чергову організовану групу

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, співзасновниця громадської організації налагодила схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон. До протиправної діяльності організаторка, яка є діючим адвокатом, залучила двох співробітників громадської організації. Вона повністю координувала їх роботу, розподілила та визначила ролі кожного з них.

Підозрювані у період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон, як водії, які перевозять гуманітарну допомогу або вантажі для потреб ЗСУ. Їх реєстрували у системі “Шлях”. Це надавало чоловікам право безперешкодно виїхати за межі України.

Вартість такої послуги для осіб становила від 900 до 4 000 доларів США. Отримані кошти за незаконне переправлення через держкордон України розподіляли між учасниками організованої групи.

Наразі слідство перевіряє причетність підозрюваних до організації незаконного перетину кордону понад 70 особами, з яких більш ніж 27 – не повернулася на територію України.

Під час обшуків в офісі громадської організації та в місцях проживання підозрюваних правоохоронці вилучили бланки заяв від “волонтерів”, документи, списки громадян із зазначенням суми сплачених коштів та інші речові докази.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми. До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура