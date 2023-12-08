Незаконне переправлення ухилянтів через держкордон за 8 800 євро – судитимуть організатора

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного жителя Чернівецького району за фактом незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачений організував незаконну переправу до Румунії для трьох військовозобов’язаних. Свої послуги оцінив у 8 800 євро.

Він особисто супроводжував «клієнтів» поза пунктами пропуску у напрямку державного кордону України. Під час супроводу зрозумів, що їх помітили сторонні особи, тому покинув військовозобов’язаних у лісі.

Чоловіків виявили правоохоронці у прикордонному селі Купка Чернівецької області.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області та Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура