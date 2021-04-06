Незаконне відчуження будівлі вартістю ₴279 млн. — прокуратура вимагає повернути майно у власність держави

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до господарського суду Харківської області подано позовну заяву про визнання незаконними та скасування розпоряджень та свідоцтв про право власності, виданих органом місцевого самоврядування, визнання за державою права власності на нежитлову будівлю вартістю 279 млн грн.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, встановлено, що до Харківської міської ради звернувся заявник про видачу свідоцтва про право власності закритому акціонерному товариству на нежитлову будівлю — готель «Турист» площею майже 6500 кв. м, розташований по проспекту Московському у Харкові.

Спірним розпорядженням орган місцевого самоврядування вийшов за межі своїх повноважень та передав товариству майно, яке в силу положень Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», постанови Верховної Ради України від 10.04.1992 «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України», постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» було загальнодержавною власністю.

Водночас, повноваження на розпорядження останнім мала виключно держава в особі Фонду державного майна України.

Вищевказане стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі відкрито провадження у справі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури