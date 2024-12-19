Незаконне відчуження переходу від Центрального залізничного вокзалу – службова недбалість посадовця призвела до ₴63 млн. збитків

Унаслідок неналежного виконання службових обов’язків посадовця з комунальної власності незаконно були відчужені будівлі критої пішохідної галереї — надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу міста Києва, а громаді міста завдані збитки в особливо великих розмірах. Тепер підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Керівник одного з департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання рішення суду підписав з приватною структурою договір купівлі-продажу нерухомо майна відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Разом з тим, оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі Подільського управління поліції встановили, що комерційна структура виконала роботи на суму, що становить менше ніж 25% від загальної вартості об’єкта. Також, цифри в актах виконаних підрядником робіт щодо їх об’ємів та вартості не відповідали реальним. Однак товариство звернулося до суду для реалізації свого права на приватизацію і їх позов суд задовольнив.

Надалі, під виглядом виконання рішення суду щодо укладання угоди, вартість будівлі критої пішохідної галереї — надземний перехід від Центрального залізничного вокзалу м. Києва до шляхів швидкісного трамвая, була штучно занижена і незаконно відчужена з комунальної власності у приватну.

Відтак керівник одного з департаментів КМДА не вжив жодних заходів щодо контролю й перевірки наявності здійснення невід’ємних покращень комунального майна та подачі апеляційної скарги на рішення суду, підписав наказ щодо проведення приватизації та договір купівлі-продажу. Унаслідок таких дій громаді міста було завдано збитків на 63 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили керівникові одного з департаментів КМДА про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Підозрюваному вручене клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Продовжуються заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки з відчуження комунального майна.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України