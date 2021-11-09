Незаконне виділення землі зі збитками в 360 тис грн – на Сумщині судитимуть секретаря сільради

Шосткинською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно секретаря сільської ради за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачена після припинення повноважень сільського голови з серпня 2018 року по грудень 2020 року виконувала його обов’язки. Секретар сільської ради з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби та підробила рішення сесій, завдяки чому 4 особи набули права приватної власності на земельні ділянки. Ці дії обвинуваченої спричинили державі збитки у 360 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Шосткинським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури