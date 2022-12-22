Незаконне видобування корисні копалини зі збитками державі на суму понад ₴102 млн.
Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактом незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, що створило небезпеку для довкілля (ч. 2 ст. 239-1 КК України), та за фактом незаконного видобування корисних копалин (ч. 2 ст. 240 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році директор ТОВ, знаючи, що в нього у віданні на території Богодухівського району перебувають чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення, вирішив заволодіти ґрунтовим покриттям цих земель.
Так, підприємець без отримання спеціального дозволу та в порушення пунктів «а» та «ґ» ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України, ст. 52 ЗУ «Про охорону земель» зняв поверхневий шар ґрунту з земельних ділянок загальною площею майже 3 га. Внаслідок незаконних дій створено небезпеку для довкілля, яка виразилася у порушенні властивостей природної поверхневої структури ґрунтового покрову.
Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ здійснив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення – дрібнодисперсного суглинку та низькопластичної легкоплавкої глини загальною вагою понад 15 тисяч тон, чим спричинив шкоду державі у сумі понад 102 млн грн.
Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.
Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ у Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура