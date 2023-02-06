Незаконне видобування піску на ₴500 млн.: на Харківщині директору фірми повідомили про підозру

Фігуранту інкримінують порушення встановлених правил використання надр.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, директор товариства без відповідних дозвільних документів та всупереч встановленим правилам налагодив видобування корисних копалин шляхом підриву ґрунту. Такі дії становили небезпеку для життя та здоров’я людей.

Упродовж двох років на території Ізюмського району незаконно було видобуто понад 500 тисяч кубічних метрів піску. Відповідно до висновку експертного дослідження, сума збитків, завданих державі, сягає 500 млн грн.

На підставі отриманих доказів директору товариства повідомили підозру за ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури триває. Заходи з документування протиправної діяльності проводилися спільно з УСБУ в Харківській області.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України