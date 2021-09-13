Незаконне затримання та катування – судитимуть співробітника так званого «МДБ ЛНР» окупаційної адміністрації РФ

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно «заступника начальника Алчевського міжрайонного відділу Міністерства державної безпеки ЛНР».

Йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, мешканець Алчевська з 2017 року по теперішній час обіймає посаду «заступника начальника міжрайонного відділу МДБ ЛНР», що контролюється окупаційною адміністрацією РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Він відповідає за координацію дій підрозділу «спецслужби», займається вербуванням місцевого населення та іншими оперативно-розшуковими заходами.

У 2019 році співробітник так званого «МДБ ЛНР» незаконно затримав громадянина України при перевірці документів на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», позбавив його волі та примусово перевіз до приміщення міжрайонного відділу. Після цього помістив потерпілого до камери та упродовж доби «отримував зізнання» у співпраці з СБУ. До чоловіка застосовувалося психічне насильство, йому погрожували вбивством та розправою над рідними, завдавали фізичних страждань та катували.

Ці дії прямо суперечать вимогам положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях проведено.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури