Незаконне заволодіння понад ₴1,8 млн. банківських та кредитних установ – повідомлено про підозру учасникам злочинного угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури організатору та двом учасникам організованого злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактами заволодіння офіційними документами шляхом шахрайства, порушення недоторканності приватного життя, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, налагодив шахрайську схему 29-річний мешканець Київщини. До протиправної діяльності чоловік залучив двох знайомих дівчат.

Встановлено, що учасники організованої злочинної групи створили у соціальній мережі фейкові облікові записи, від імені яких у різних групах публікували оголошення про можливість швидкого заробітку – «У тебе є телеграм і банківська картка? У нас є реальна робота з щоденним доходом (50-1500) без обману! Детальніше пиши у приват». За 500 гривень шахраї одержували доступ до інтернет-банкінгу фізичних осіб та їх офіційних документів, надалі оформляли на них онлайн-кредити.

За такою схемою вони незаконно привласнили кошти банківських та кредитних компаній на загальну суму понад 1,8 млн грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура