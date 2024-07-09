Незаконне збагачення за рахунок бюджетних коштів – спецпрокурори через суд зобов’язали товариство повернути Міноборони ₴3,5 млн.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора домоглася у суді стягнення на користь Міністерства оборони України безпідставно отриманих комерційним товариством коштів.

Встановлено, що у 2022 році Міноборони у рамках державного контракту на закупівлю броньованих автомобілів перерахувало товариству як передоплату 1,2 млрд грн бюджетних коштів. Спецтехніка закуповувалася з метою відсічі збройної агресії рф.

Водночас ці кошти товариство не використало за цільовим призначенням, а незаконно розмістило на депозитному рахунку в банку. Отриманий прибуток у вигляді відсотків склав понад 3 млн грн.

Прокурори у суді довели, що всупереч норм бюджетного законодавства та умов контракту відповідач збагатився за рахунок коштів державного бюджету, що суперечило меті та юридичному змісту правовідносин з оборонним відомством.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокуратури та дійшов до висновку, що порушення товариства свідчить про неефективне, нецільове використання бюджетних коштів та завдає істотної шкоди інтересам держави в умовах воєнного стану.

Відтак суд ухвалив рішення про стягнення Міноборони з відповідача 3,5 млн грн. Це безпідставно отримані кошти, інфляційні втрати і 3 % річних.

Офіс Генпрокурора