Незаконні дії з земельною ділянкою лісогосподарського призначення вартістю понад ₴350 тис. – прокуратурою подано позов

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області направлено позов до суду про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради про передачу земельної ділянки у приватну власність, визнання недійсним державного акту на право власності, договору купівлі-продажу земельної ділянки, договору дарування та зобов’язання повернути земельну ділянку вартістю понад 350 тис. грн у власність держави.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, встановлено, що земельна ділянка, що розташована в межах земель лісогосподарського призначення та перебуває у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, передана у приватну власність жінці. У подальшому через договір купівлі-продажу вказана земельна ділянка була відчужена іншій громадянці.



Після того, як нова власниця отримала земельну ділянку, вона подарувала її іншій жінці.

Отже, земельна ділянка, що передана у приватну власність першій власниці, яка у подальшому була відчужена за договором купівлі-продажу та договором дарування, відноситься до земель державної власності лісогосподарського призначення, перебуває у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства та згода на її вилучення державою не надавалась, а розпорядження такими землями не відноситься до повноважень органу місцевого самоврядування.

Окрім цього, на час виникнення спірних відносин діяло розпорядження КМУ «Про деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками» від 10.04.2008, яким встановлено заборону на вилучення лісових земельних ділянок, їх передачу у власність та оренду зі зміною цільового призначення.

Вказані незаконні дії стали підставою для направлення окружною прокуратурою позовної заяви до Зміївського районного суду Харківської області.

Наразі судом відкрито провадження у справі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури