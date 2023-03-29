Незаконні порубки лісу на 50 мільйонів гривень: на Закарпатті повідомлено підозру колишньому начальнику лісової дільниці

Йдеться про майже 4000 дерев, порубку яких допустив експосадовець – наразі чинний депутат сільради. Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Викрили факти незаконної порубки лісу оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Встановлено, що колишній начальник лісогосподарської дільниці, який є депутатом однієї з сільських рад, знехтував покладеними на нього обов’язками зі збереження лісу від незаконних порубок.

Внаслідок його протиправних дій незаконно вирубали 3 771 дерево, а державі завдали збитків на понад 50 млн грн. Отримана в такий спосіб деревина реалізовувалася місцевим приватним підприємцям.

У межах кримінального провадження ексначальнику лісової дільниці поліцейські повідомили підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури продовжують досудове розслідування та встановлюють причетність інших посадових осіб лісгоспу до незаконних порубок деревини.

Департамент стратегічних розслідувань НПУ